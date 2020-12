Finita la quarantena per il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi. Il primo cittadino era in isolamento dopo la positività riscontrata alla moglie.



È stato lui stesso ad annunciarlo sulla pagina Facebook: “Tampone negativo – commenta – È ufficiale. Vi ringrazio tutti per i tanti messaggi ricevuti nei giorni scorsi, per me e per i miei familiari. Da oggi mi vedrete nuovamente in giro sul territorio comunale… finalmente”.