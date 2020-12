Il Centro funzionale di protezione civile della Regione Toscana ha emesso allerta di tipo giallo per valido da domani (4 dicembre) fino a tutta la giornata di sabato.

In particolare l’allerta per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore è valida dalle 14 di domani alla mezzanotte di sabato. L’allerta per vento è valida dalle 8 alla mezzanotte di domani, mentre allerta mareggiate inizia alle 17 e termina anch’essa a mezzanotte.

Come sempre in caso di allerta giallo a Viareggio sono chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. È ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di levante sia di ponente.