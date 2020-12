Il maltempo non dà tregua. La pioggia incessante che sta cadendo da questa mattina (5 dicembre) ha fatto esondare la Gora, nel comune di Massarosa.

Strade allagate, negozi e piani terreni invasi da acqua e fango, oltre ad alcuni smottamenti.

Tanti i danni, con i cittadini delle frazioni di Quiesa, Massaciuccoli e Pian del Quercione impegnati a evitare il peggio.

Fin dalle prime ore della mattina il sindaco Alberto Coluccini e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale sono stati sul territorio per seguire in prima persona le diverse criticità. Rami e piante sulla carreggiata a Botrici, tracimazione Ficaia a Piano del Quercione, allagamenti in diverse abitazioni a Quiesa e Bozzano, esondazione del Rio di Quiesa, del Fosso Sassaia e della Gora di Stiava. In azione protezione civile, polizia municipale, personale del Comune, oltre a Vigili del Fuoco, Genio civile ed altri enti tra cui consorzio di bonifica e Anas. Fin da subito attivato il Coc – Centro Operativo Comunale a disposizione di tutti i cittadini in modalità h24. Per emergenze il numero da chiamare è 0584939767. Ovviamente in caso di particolari criticità resta attivo anche il numero dei vigili del fuoco 115. “Abbiamo Monitorato costantemente la situazione – spiega il sindaco Alberto Coluccini – sono stato sempre in contatto con gli enti preposti e con tutti gli uomini sul territorio, che ringrazio davvero per l’incredibile sforzo di queste ore. Siamo sul territorio a fianco dei cittadini per tranquillizzarli e soprattutto per intervenire dove necessario”. Sul posto anche il consigliere comunale di Civica Massarosa Giovanni Brocchini.

(Foto di Giuseppe Cortopassi)