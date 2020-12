Maltempo, alberi abbattuti e disagi. Serchio sorvegliato speciale a Borgo a Mozzano

I sacchi di sabbia sono stati distribuiti già nella serata di ieri (4 dicembre). Gli abitanti delle case limitrofe al Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano hanno passato una notte con il fiato sospeso. Oltre al reticolo minore, infatti, è il fiume Serchio ad essere sorvegliato speciale. Con l’allerta arancione che prosegue fino alla mezzanotte di oggi (5 dicembre) è previsto che si raggiunga una portata di 1.200 metri cubi al secondo, nella serata.

In mattinata le previsioni fatte dalla protezione civile parlano di una portata di 800 metri cubi all’altezza del ponte della Maddalena, dove il fiume spesso esce dagli argini. Per questo a Borgo a Mozzano è stata una notte quasi insonne per il sindaco Patrizio Andreuccetti che di primo mattino si è collegato in videoconferenza con la protezione civile per fare il punto della situazione. “Al momento sotto controllo”, afferma. Ma la pioggia non cessa e con essa la violenza del fiume. “La potenza potrebbe gradualmente aumentare ed è previsto che raggiunga i 1200 metri cubi secondo nella serata. Gli abitanti della zona del Ponte sono stati avvisati e già provvisti di sacchi di sabbia. Tecnici, operai e amministratori hanno agito prontamente e rimangono a disposizione”. Il centro di protezione civile è stato aperto alle 4,30 del mattino.

Nella Piana e in Versilia il maltempo della notte ha creato soltanto pochi disagi, relativi alla caduta di alberi sul manto stradale ma non ci sono al momento segnalazioni di grossi problemi lungo la viabilità provinciale.