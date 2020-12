Rubano divise alla sede dell’Anpana

Singolare furto nella serata di ieri (4 dicembre) alla sede della Protezione civile di Lucca, a S. Alessio. I ladri hanno rubato due divise di colore verde con la scritta Protezione Civile – Anpana –Nucleo ecozoofilo sul retro e lo stemma sezione provinciale Lucca sul fronte.

Visto che non è stato toccato nient’altro, la polizia non esclude che il furto sia finalizzato alla commissione di truffe agli anziani, magari con la scusa della consegna di mascherine o di alimenti.

Per cui si raccomandano tutti i cittadini di chiamare la polizia nel caso dovessero trovarsi alla porta persone con queste tute, al fine di verificare l’identità dei volontari.