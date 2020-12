Scompare e lascia commenti preoccupanti sui social, ritrovato dai carabinieri di Follonica

Scompare e lascia commenti preoccupanti sui social: rintracciato dai carabinieri di Follonica nella mattinata di oggi ( 5 dicembre).

I militari hanno ritrovato un giovane di cui ieri sera era stata denunciata la scomparsa. Il fratello del giovane si era infatti recato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Ladispoli, dove vive, denunciando che il fratello, che non sentiva da diversi giorni, aveva postato un commento su un social network che lasciava intendere intenzioni suicidarie. Il giovane da ricercare è residente a Gavorrano insieme alla madre. E’ da quel comune che sono partite le ricerche: la madre sentita in merito aveva confermato che il figlio non solo aveva fatto perdere le sue tracce, ma anche che alla base del suo allontanamento potevano esserci state pregresse incomprensioni tra di loro. La madre ha inoltre riferito che il figlio mancava da casa già da inizio novembre, ed aveva portato con sé pochissime cose lasciando a casa della madre il cellulare che solitamente utilizzava.

Determinante è stata l’attività informativa sviluppata nell’immediato dai carabinieri, che conoscevano il ragazzo e alcuni coetanei con cui era stato più volte notato. E’ stato infatti a casa di un suo conoscente che lo scomparso è stato rintracciato nella mattinata di oggi, in buono stato di salute.

Alla base del suo allontanamento, le differenti vedute tra lui e i suoi familiari, come da lui stesso confermato. Il post, cancellato poco dopo, lo sfogo di un momento.