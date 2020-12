Cade dal tetto della sua abitazione: grave

E’ precipitato dal tetto della sua abitazione per cause in corso di accertamento: è in gravi condizioni un pensionato di 94 anni che era salito sul tetto – al primo piano di una casa di via Santissima Annunziata a Lucca – forse per sistemare qualche tegola spostata dal vento durante il nubifragio di ieri.

Ipotesi che sono comunque al vaglio della polizia intervenuta sul posto. L’incidente si è verificato poco dopo le 15 di oggi (6 dicembre). Stando ad una prima ricostruzione del 118, a dare l’allarme sarebbe stato un vicino che ha visto l’uomo riverso a terra, dopo essere caduto da una altezza di circa 7-8 metri.

Il 118 ha inviato sul posto le ambulanze e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato l’anziano all’ospedale Cisanello con il codice rosso.