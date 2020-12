Canali, operai del Consorzio ancora al lavoro

Continua l’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, alle prese anche su Lucca e Piana con l’importante evento meteorologico che da due giorni sta interessando l’intero comprensorio.

“Per tutta la notte – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – i nostri tecnici e i nostri operai hanno proseguito il monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio, sui quali il Consorzio ha completato già da settimane i lavori di manutenzione, e che nonostante la notevole portata hanno retto all’onda d’urto delle piene. In piena azione, per tutte le ore del buio, è stato il nostro impianto idrovoro sul Fosso Lobaco, a Santa Maria a Colle. Ballini di sabbia sono invece stati distribuito lungo il Rio Fossanuova, nella Piana”.

Stamani, le prime ore della giornata sono state invece dedicate alla perlustrazione di rii e canali: al fine di individuare eventuali problematiche, prodotte dalla pioggia. Uomini e mezzi consortili stanno così intervenendo per rimuovere un albero attraversato sul Rio Ozzoretto, in via Fontanelle a Mugnano; e a Rigoli, per un intervento analogo sull’Ozzeri.

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha prolungato l’allerta meteo, adesso codice giallo, fino all’intera giornata di domani (lunedì 7 dicembre). Per emergenze, resta attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità del Consorzio, al numero 348/8867459.