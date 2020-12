Crolla il muro di un capannone, evacuate otto famiglie. Nessun ferito, per fortuna.

Il capannone, che era già in fase di demolizione, in via Sercambi a Firenze, ha subito un dissesto statico nella porzione di muro che confina con un cortile condominiale.

I vigili del fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona, e hanno fatto evacuare, in via cautelativa, dai loro appartamenti 8 famiglie. Solo al termine delle operazioni i residenti potranno fare rientro al proprio domicilio.