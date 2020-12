La piena del fiume Serchio è passata dal territorio della Lucchesia senza fortunatamente creare problemi nella notte. A Borgo a Mozzano – dove la situazione era prevista più critica – la piena è passata nella tarda serata di ieri (5 dicembre).

Qui il fiume ha raggiunto una portata di oltre 900 metri cubi al secondo, molto meno delle previsioni della vigilia che parlavano della possibilità che si raggiungessero anche i 1.200 metri cubi al secondo. Per fortuna, dunque, i sacchi di sabbia distribuiti agli abitanti delle case limitrofe al Ponte del Diavolo non sono serviti.

La protezione civile resta comunque al lavoro sul territorio, insieme alle squadre dei vigili del fuoco che anche questa notte sono dovuti intervenire per allagamenti – soprattutto in Versilia – e caduta di alberi, in Valle del Serchio e nella Piana di Lucca.

A Borgo a Mozzano il sindaco Patrizio Andreuccetti ha organizzato una serie di sopralluoghi per risolvere le criticità che restano sul reticolo minore, ma non sono segnalati danni particolari alle abitazioni o altre interruzioni della viabilità.