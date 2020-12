Ladri scatenati nell’Oltreserchio visitano una villetta

Ladri scatenati nell’Oltreserchio. I malviventi hanno preso di mira, in pieno pomeriggio, un’abitazione di Maggiano. Ma dopo aver fatto danni e messo ko il sistema d’allarme sono dovuti fuggire a mani vuote perché in casa non hanno trovato nulla di valore

E’ accaduto venerdì pomeriggio: attorno alle 17,30 i soliti ignoti hanno scavalcato il cancello di una villetta, legandolo con del filo di ferro per evitare di essere sorpresi se i proprietari fossero rientrati all’improvviso. Poi, forse con una mola, hanno divelto l’inferriata di una finestra, rotto l’infisso e entrati all’interno.

Una volta dentro hanno rovistato e messo a soqquadro le stanze dopo aver rotto il sistema d’allarme ma se ne sono dovuti andare via a gambe levate senza niente.

All’arrivo del proprietario non c’è stato altro da fare che constatare i danni.