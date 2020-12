Ricettazione, furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, 22enne in cella a Pisa

Ricettazione, furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, sono le accuse per cui un uomo è finito in manette per mano dei carabinieri a Pisa

I militari della città della Torre hanno arrestato un 22enne e lo hanno portato in carcere.

Una volta localizzato, gli hanno notificato un ordine di custodia cautelare, emesso dal tribunale di Pisa a seguito di richiesta avanzata dai carabinieri per i reati di ricettazione, furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Pisa, nello scorso mese di novembre.

Il giovane si trova ora in una cella del Don Bosco, a disposizione dell’autorità giudiziaria.