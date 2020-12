Sisma di magnitudo 3.2 in Lunigiana avvertito anche in provincia di Lucca

Un terremoto di magnitudo 3.2 all’alba è stato avvertito distintamente in Garfagnana e in Valle del Serchio. I sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia lo hanno registrato alle 5,55 di oggi (7 dicembre) localizzando l’epicentro a 3 chilometri ad est da Casola in Lunigiana, in provincia di Massa.

L’epicentro è stato a 6 chilometri di profondita. Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Lucca, soprattutto in alcune zone della Garfagnana e della Valle del Serchio ma nelle nostre zone non si segnalano danni.