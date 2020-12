Abbondanti grandinate in provincia di Lucca nella mattinata di oggi (7 dicembre), già complicata dopo due giorni di pioggia quasi ininterrotta.

La grandine ha ricoperto le strade di Lucca, ma è caduta anche in Valle del Serchio sulla viabilità, senza causare grossi problemi. In Valle sono caduti anche fiocchi di neve: come informa l’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, sono in azione i mezzi spalaneve sulle strade di San Romano e Motrone.

I vigili del fuoco hanno dovuto compiere diversi interventi tra la notte e la mattinata per alberi abbattuti dal vento e dalla pioggia. A San Ginese, via della Circonvallazione, è stata interrotta dalla caduta di una pianta.