Contagiato un alunno delle medie di Borgo: in quarantena l’intera classe

In quarantena a causa del Covid una intera classe delle medie e due operatori del Comune.

Ad annunciarlo è il sindaco, Patrizio Andreuccetti: “Un bambino di prima media, purtroppo, è risultato positivo al Covid – dice – L’augurio che rivolgo a lui è quello di stare bene e di essere presto negativo. In conseguenza di ciò tutta la sua classe, una prima delle medie, e due ragazzi del Comune che con la classe sono entrati in contatto, sono da oggi in quarantena. Speriamo che le cose vadano presto a risolversi per tutti”.

“Sinceramente – conclude Andreuccetti – non vediamo l’ora di poter tornare a scuola con tanto sole ma soprattutto senza più avere intorno questo maledetto virus. Mando a tutte le famiglie un abbraccio grande”.