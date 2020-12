Frana a Chifenti, oggi (9 dicembre) si è tenuto subito il sopralluogo del sindaco Patrizio Andreuccetti: “Da sempre – scrive – mi piace rendermi conto di persona delle cose, soprattutto dei problemi più importanti, così sono stato a fare un sopralluogo sulla Statale per vedere la nuova frana. Di fatto c’è il vuoto sotto l’asfalto”.

“Ho espresso rabbia e rammarico per l’ennesima, brutta, situazione, che con la chiusura della statale non investe solo il Comune di Borgo ma l’intera valle del Serchio e l’appennino pistoiese. Ora c’è da intervenire subito e mettere in fila le priorità”, ecommenta il sindaco.

“Anas – spiega – ci ha comunicato che attiverà subito una somma urgenza. È importante che quel tratto sia ripristinato nel più breve tempo e nel modo più sicuro possibili. Anas ci ha anche ribadito, così come già ci aveva comunicato in un incontro congiunto con Bagni di Lucca, di aver finanziato sia la fase progettuale che l’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di tutto il versante stradale da Chifenti ad Anchiano, così da togliere anche il semaforo sotto Corsagna. Su questo progetto bisogna accelerare – commenta Andreuccetti – si tratta di un’assoluta priorità per tutto il territorio. In proposito ho già chiesto il massimo sostegno della Regione”.

“Fondamentale – prosegue il sindaco – è anche la collaborazione tra i diversi enti per intervenire sul letto del fiume. La sicurezza della statale riguarda anche determinati accessi, in primis quello ad Anchiano, per il quale Anas è vicina all’affidamento dei lavori, che, a quanto ci è stato comunicato, potranno iniziare la prossima primavera/estate. Per la corretta gestione del momento – conclude – mettiamo a disposizione polizia municipale e operai, ma chiediamo a tutte le forze dell’ordine la massima collaborazione affinché il traffico sia adeguatamente presidiato. Noi ci siamo”.