Il cordoglio del sindaco di Viareggio per la morte di Paolo Rossi: “Mi aveva regalato un sogno”

Anche il sindaco di Viareggio esprime il suo cordoglio per la morte di Paolo Rossi, deceduto nella notte appena trascorsa.

“Le partite dell’Italia le guardammo tutte a casa sua, di Mario, un mio collega di lavoro del lontano ‘82, sempre nel salotto, perchè non eravamo scaramantici ma “non si sa mai”. Vincemmo il mondiale, festeggiammo con garbo (ma neanche tanto), eravamo tutti felici, ma tutti davvero, anche quelli che di calcio non ne sapevano nulla ma si sentivano partecipi e orgogliosi: eravamo campioni del mondo – ricorda Giorgio Del Ghingaro.

“Due cose non dimenticherò mai di quelle partite – prosegue -, le poltrone del salotto di Mario e i gol improvvisi di Paolo Rossi. Rapace, esile, timido anche nell’esultanza, a volte sembrava incredulo, come noi: un’intera nazione dentro le sue scarpette. Stamani sono rimasto male alla notizia, non sono solito fare coccodrilli formali, ma della scomparsa di quest’uomo mi dispiace tanto davvero perché con lui se ne vanno le emozioni sportive della mia età, le illusioni del pallone dei vent’anni, le magliette lise col suo nome scritto a mano sulla schiena, gli sguardi avidi a cercare altri sguardi in tribuna, mentre aravi un campetto con gli amici”

“Ora – conclude – sto facendo un salto all’indietro strepitoso, attraverso i fotogrammi che la vita ti fa dimenticare, ci son rimasto male porco cane, aveva solo qualche anno più di me e m’aveva fatto il regalo più bello: il sogno”.