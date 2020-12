Trappola per catturare animali selvatici, beccato in flagrante e denunciato

Aveva installato una trappola per cercare di catturare cinghiali, istrici, tassi e volpi, ma gli è andata male ed è stato denunciato dai carabinieri forestali.

L’operazione, che ha anche portato al sequestro della trappola per animali, è stata compiuta oggi (10 dicembre) a San Marcello Pistoiese.

Dopo un lungo periodo di appostamenti stamani i Forestali hanno colto in flagrante chi aveva messola la trappola in metallo costruita artigianalmente per la cattura della fauna selvatica. All’interno, perfettamente funzionante, erano presenti delle esche, tra cui mele, patate, presumibilmente per la cattura degli animali selvatici come cinghiali, istrici, tassi e volpi.

L’uomo, residente in zona, è stato denunciato a piede libero e rischia l’ammenda di 1500 euro, prevista per il reato di utilizzo di mezzi di caccia non consentiti