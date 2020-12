Coronavirus, 85 nuovi casi e un decesso in Lucchesia

Sono 85 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, in un’altra giornata di dati complessivamente positivi circa il calo del contagio in regione Toscana.

In Lucchesia si registrano 42 casi fra Lucca e Piana (Altopascio 2, Capannori 11, Lucca 26, Montecarlo 1, Pescaglia 1, Porcari 1), 15 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 3, Barga 6, Borgo a Mozzano 4, Castiglione di Garfagnana 2) e 28 in Versilia (Camaiore 9, Massarosa 1, Pietrasanta 2, Seravezza 4, Viareggio 12)

Sono 657 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 111097 unità. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 657 casi odierni è di 51 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 16% ha 80 anni o più).

I guariti crescono del 2,5% e raggiungono quota 87191 (78,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.693.046, 12197 in più rispetto a ieri, di cui il 5,4% positivo. Sono invece 3487 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3718 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 20824, -6,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1509 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (6 in meno).

All’ospedale di Lucca sono 87 i ricoverati (-2), di cui 18 in terapia intensiva (+2). All’ospedale Versilia 95 ricoverati (-5), di cui 5 in terapia intensiva (-1). All’ospedale di Barga 9 i ricoverati (stabili).

Oggi si registrano 50 nuovi decessi: 31 uomini e 19 donne con un’età media di 84,3 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 13 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, un uomo di 92 anni (dato che porta a 279 i decessi da inizio pandemia), 8 a Pisa, 7 a Livorno, 11 a Arezzo, 2 a Siena.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 31030 i casi complessivi ad oggi a Firenze (153 in più rispetto a ieri), 9782 a Prato (32 in più), 9835 a Pistoia (80 in più), 7108 a Massa (74 in più), 11285 a Lucca (85 in più), 15506 a Pisa (134 in più), 7761 a Livorno (40 in più), 9909 ad Arezzo (32 in più), 4480 a Siena (20 in più), 3846 a Grosseto (7 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 290 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 308 nella Nord Ovest, 59 nella Sud est.

Complessivamente, 19315 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1447 in meno rispetto a ieri, meno 7%). Sono 29.191 (718 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9359, Nord Ovest 14686, Sud Est 5146).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1509 (61 in meno rispetto a ieri, meno 3,9%), 241 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%).

Le persone complessivamente guarite sono 87191 (2.115 in più rispetto a ieri, più 2,5%): 415 persone clinicamente guarite (41 in meno rispetto a ieri, meno 9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 86776 (2.156 in più rispetto a ieri, più 2,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.