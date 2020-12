Spaccio di droga a Lucca e Capannori, due pusher ai domiciliari.

Si tratta di un 37enne di origine marocchina e di un 49enne italiano, rispettivamente residenti a Capannori e Lucca, colpiti da un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari del Gip di Lucca per il reato di spaccio di stupefacenti.

Il più giovane dei due si è reso responsabile di numerose cessioni di hashish nelle aree periferiche della frazioni di Gragnano, Zone e Lammari, fino al suo arresto in flagranza avvenuto il 21 agosto scorso. Lo stesso ha spontaneamente acconsentito all’applicazione del braccialetto elettronico per evitare la custodia in carcere.

L’altro, arrestato in flagranza nello scorso mese di giugno, anch’egli senza alcuna attività lavorativa, aveva invece avviato una fiorente attività di spaccio di cocaina nei pressi della sua abitazione di Lucca. La ricostruzione delle sue relazioni dopo il suo arresto, grazie all’analisi delle conversazioni Whatsapp del suo telefonino, ha consentito di acclarare come lo stesso fosse diventato un punto di riferimento per l’acquisto al dettaglio di cocaina, per i consumatori di Lucca, ma non solo.