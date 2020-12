Statale del Brennero, partiti i lavori da 200mila euro

Coronavirus e strada del Brennero, il sindaco Patrizio Andreuccetti torna ad aggiornare i cittadini di Borgo a Mozzano.

“Oggi abbiamo 4 nuovi casi di positività – comunica il sindaco -. Purtroppo si va avanti con famiglie che quando il virus lo contrae una persona, lo contraggono tutti. Mando un abbraccio a tutti auspicando una pronta guarigione”.

Aggiornamenti anche sulla statale del Brennero: “Stamattina – aggiorna il primo cittadino – sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità normale. Si tratta di un investimento da 200mila euro. Con il mese di febbraio ci auguriamo che i lavori siano ultimati. In questo periodo non ci facciamo mancare niente, ma abbiamo, oltre ad una grande capacità di resistenza, una formidabile forza di reazione. Siamo sul pezzo, questione dopo questione, per tornare tutti insieme a guardare con speranza al futuro”.