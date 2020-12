Tamponamento a catena sulla A11: sei vetture coinvolte

Tanta paura nel pomeriggio di oggi (11 dicembre), poco prima delle 18, sulla autostrada A11 Firenze – Mare, per un tamponamento a catena che ha visto coinvolte ben sei vetture per cause al vaglio della Polizia Stradale di Montecatini.

L’incidente si è verificato fra Altopascio e Capannori in direzione Viareggio. Oltre ai rilievi per l’incidente è stato necessario anche l’arrivo di una ambulanza, inviata dalla centrale unica del 118 della Toscana Nord. Uno solo il ferito che ha avuto bisogno di cure ospedaliere per la sospetta frattura della clavicola. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia.