A Pietrasanta torna la ztl in centro storico

A Pietrasanta da lunedi 14 dicembre torna la ztl in centro, per agevolare asporto e consegne a domiilio. Pronta la nuova fascia oraria.



La riattivazione è stata concordata con i commercianti del centro storico insieme all’attivazione di una nuova fascia oraria per agevolare il servizio di asporto e consegna a domicilio che costringe le attività ad orari dedicati e ridotti. Il carico e scarico sarà consentito anche dalle 19 alle 22 oltre a quello ordinario dalle 7,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 16, 30. L’altra novità è l’ampliamento di validità dei pass 5 e 5 bis per l’accesso alla ztl alla fascia oraria 8 – 22.

Le nuove misure resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2021.

L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti recepisce un’altra richiesta arrivata dalle categorie economiche del centro storico, in particolare dall’associazione Le Botteghe, andando incontro alla specifica necessità di favorire e garantire la piena potenzialità del servizio di asporto e consegna a domicilio.

“La speranza è di tornare già la prossima settimana in zona gialla. Al di là di questa speranza, che cambierebbe notevolmente anche il nostro approccio alle festività, abbiamo ritenuto condivisibili le richieste che ci sono arrivate dai commercianti. Richieste che la giunta ha recepito e che tradurrà già da lunedì 14 in fatti. – spiega Andrea Cosci, assessore alla polizia municipale – Rendiamo più agevole un’attività che in questo momento consente alle attività di sopravvivere come l’asporto e la consegna a domicilio. Servizi che sono collegati a prenotazione, organizzazione del lavoro e tempi di consegna. Al contempo stesso tuteliamo i residenti dall’invasione di auto”