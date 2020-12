Furti in Pizzorna, arrivano videosorveglianza e illuminazione

Raid di furti nelle case dell’altopiano delle Pizzorne, l’amministrazione promette a breve l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

“Questa mattina – dice il sindaco Elisa Anelli – insieme al cicesindaco Giordano Ballini e alla polizia municipale, mi sono recata sull’altopiano delle Pizzorne. Lo scopo era quello di fare il punto della situazione in seguito alla serie di furti in abitazione che si sono verificati ieri. Abbiamo incontrato alcuni abitanti, ascoltato i loro racconti e le loro preoccupazioni, preso atto delle loro richieste”.

“Ma li abbiamo anche rassicurati – prosegue – Mercoledì (16 dicembre, ndr) firmeremo il contratto con la ditta per l’installazione delle telecamere, che avverrà nel corso delle immediate prossime settimane. Anche sulle Pizzorne, quindi, il territorio sarà controllato da questo sistema di sorveglianza. Abbiamo anche preso precisi impegni sulla sistemazione delle linee della pubblica illuminazione, in modo da rendere l’area correttamente illuminata”.

“Tutto ciò – conclude – non toglie che quanto successo sia gravissimo. E non ci sono commenti da fare, perché certi atti si commentano da soli”.