Polizia, trasloca in corso Garibaldi l’ufficio armi e passaporti

Il questore Alessandra Faranda Cordella, a seguito di un’intensa attività di rinnovamento dei locali della questura, inaugurerà a breve i nuovi uffici della divisione della polizia amministrativa, che apriranno al pubblico il prossimo 21 dicembre in corso Garibaldi 115.

Il trasferimento degli uffici comporterà, da martedì (14 dicembre) a sabato, la momentanea sospensione delle attività aperte al pubblico dell’ufficio armi, dell’ufficio passaporti e dell’ufficio licenze.

In caso di comprovate urgenze riguardanti il rilascio dei passaporti, sarà possibile rivolgersi ai commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi.

Le pratiche sottoposte a scadenze perentorie (come la presentazione delle denunce di armi), invece, potranno essere trasmesse via mail, all’indirizzo ammin.quest.lu@pecps.poliziadistato.it , così come le richieste di informazioni e di appuntamenti.