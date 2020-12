Appartamento a fuoco a Siena, nessun ferito

Appartamento a fuoco ieri sera (12 dicembre) a Siena, in strada vecchia dei Tufi, poco prima dell’ora di cena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

I danni causati hanno riguardato l’arredamento, ma, per fortuna, non sono stati riscontrati danni alla struttura e non ci sono stati feriti.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia di Stato.