Auto contro il muro di una casa, conducente ferito

Auto contro un muro. L’incidente è avvenuto questa notte in località Ossia, nell’aretino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una vettura è finita contro il muro di una abitazione e il conducente è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Da accertare i danni strutturali subiti dalla casa, per determinare eventuale inagibilità del fabbricato.

Sul posto anche i carabinieri di Cortona.