L’utimo saluto, ufficiale, questa mattina (13 dicembre) a Rosario Lertola, il luogotenente della guardia di finanza di Viareggio morto in pochi giorni a soli 59 anni, a causa del Covid.

Stamani tutti i i colleghi delle fiamme gialle viareggine, composti in un silenzio assordante, e con la mascherina, hanno dato l’addio a Rosario.

I finanzieri, cosi come gli amici, a causa della permanenza della Toscana in zona arancione non hanno potuto raggiungere Tendola, il paese d’origine di Rosario in provincia di Massa Carrara, dove avverrà il funerale.