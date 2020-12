Molesta i clienti di una paninoteca e aggredisce i carabinieri

Caos ieri sera (12 dicembre) in una paninoteca a Scandicci dove un uomo, poi finito in manette, ha molestato i clienti ed ha aggredito i carabinieri.

Un 37enne del posto, noto alle forze dell’ordine, intorno alle 20,30, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha molestato alcuni avventori del locale, e all’arrivo dei militari dell’Arma, durante le fasi di identificazione, li ha prima minacciati e poi aggrediti.

Un carabiniere ha riportato lievi lesioni.

Bloccato, e portato in caserma, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per domani (14 dicembre).