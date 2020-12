Gravissimo incidente poco dopo le 10 di mattina in piazzale Verdi. Un autobus dell’azienda Ctt Nord diretto a Pisa, per cause al vaglio della polizia municipale, ha investito un pedone, una signora, apparsa subito in condizioni serie.

Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica e ha allertato l’elisoccorso Pegaso, che ha condotto la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello.

Secondo le prime ricostruzioni la signora sarebbe stata colpita dal mezzo in partenza in una delle corsie degli autobus del terminal al lato della ex manifattura, dopo essere sbucata all’improvviso, a detta del conducente, davanti a un altro mezzo in sosta alle paline. L’autista ha fermato la marcia quando ha sentito le urla della signora, incastrata sotto il mezzo.

La signora, che pure ha perso molto sangue per il trauma patito, è rimasta sempre cosciente ed è stata presa in carico dai sanitari della Misericordia di Lucca e dall’auto medica che è di stanza oggi in piazza del Salvatore.