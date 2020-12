Il presidente dell’Ordine dei medici: “Misure idonee per evitare assembramenti”

Un appello attraverso i social per il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Lucca, Umberto Quiriconi. Un appello rivolto ai cittadini e alle autorità.

“Gli assembramenti di questo weekend – dice – non lasciano presagire nulla di buono. Rivolgo un ennesimo accorato appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini ed un invito alle autorità affinché predispongano idonee misure onde impedire affollamenti nelle vie centrali delle varie località. Il tutto per non vanificare sia i sacrifici e le privazioni patiti fino ad oggi, sia il lavoro di quanti preposti alla tutela della salute”.