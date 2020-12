Si ribalta in autostrada, un ferito in elisoccorso a Cisanello

Si ribalta con la Fiat Cinquecento sulla A11.

Tanta paura per un incidente che si è verificato intorno alle 14,45 di oggi (14 dicembre) sulla Firenze Mare al chilometr0 61 fra Capannori e Lucca all’altezza di Pieve San Paolo.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, chiamato per liberare il ferito all’interno dell’auto, della polizia stradale e dell’ambulanza medicalizzata. Attivato dalla centrale unica del 118 anche l’elisoccorso Pegaso che è atterrato all’altezza dello svincolo autostradale del Frizzone e ha caricato il ferito, che aveva un forte trauma cranico e facciale. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Cisanello.

Per i rilievi del sinistro, per liberare la carreggiata dalla vettura e per l’intervento dell’elisoccorso la polizia stradale ha chiuso per un periodo l’arteria autostradale nei due sensi di marcia, quindi solo in direzione Viareggio, creando code e disagi alla circolazione.