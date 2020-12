Spaccio di droga e furto di energia elettrica, arrestata una 40enne a Livorno

I Falchi della squadra mobile di Livorno, con il supporto della pg della Municipale, hanno arrrestato una 40enne italiana che da mesi occupava abusivamente un alloggio popolare in via Garibaldi per detenzione di droga ai fini di spaccio e furto di energia elettrica. Fatti, questi, per cui era stata denunciata nei mesi scorsi.

Al momento dell’accesso nell’abitazione occupata i poliziotti hanno notato alcune dosi di sostanza stupefacente poggiate sopra un mobile dell’ingresso e hanno effettuato una minuziosa perquisizione dei locali, rinvenendo cocaina e hashish suddivisa in dosi, celate all’interno di alcuni indumenti, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale usato per il confezionamento della sostanza pronta per essere smerciata sul mercato cittadino, oltre ad una agenda sulla quale erano stati annotati nomi – che gli inquirenti ritiengono essere gli acquirenti di droga – e corrispondenti importi in euro.

La donna si era anche fraudolentemente allacciata alla rete elettrica, eludendo il contatore presente all’interno dell’appartamento. Una squadra dell’Enel è intervenuta per il ripristino dell’allaccio fraudolento alla rete elettrica. Al termine delle operazioni il personale di Casalp ha provveduto all’istallazione di grate per garantire la chiusura sicura dell’appartamento, evitando altre future intromissioni e occupazioni da parte di terzi non autorizzati.

Tratta in arresto, la donna, dopo l’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Livorno, con divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne.