Muore a soli 47 anni fotografo della Valle del Serchio

E’ stato stroncato da un malore mentre stava lavorando al computer, a casa. E’ lutto a Barga per la prematura scomparsa di Massimo Pia, ucciso all’età di soli 47 anni.

Fotografo conosciuto in tutta la Valle del Serchio, Massimo Pia era figlio di Renzo, per tanti anni assessore del Comune di Barga.

Proprio per l’amministrazione comunale, Massimo aveva realizzato diversi servizi fotografici in occasione di appuntamenti istituzionali e inaugurazioni. La fotografia per lui era una passione ma anche un lavoro.

Alcune sue immagini sono state pubblicate su diversi organi di informazione e riviste, anche a tiratura nazionale.