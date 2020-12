Lettera con proiettile al segretario della Fiom Cgil Massimo Braccini

Una lettera con dentro un proiettile. È stata lasciata nella cassetta delle lettere dell’abitazione di Viareggio di Massimo Braccini, segretario generale della Fiom Cgil di Lucca. La missiva con la chiara minaccia al suo interno è stata ricevuta ieri (15 dicembre) dal sindacalista.

Un gesto intimidatorio che è stato subito stigmatizzato da Dalida Angelini, segretaria generale della Cgil Toscana: “Gravissima l’intimidazione al nostro Massimo Braccini, segretario generale della Fiom Cgil Toscana, che ieri si è visto recapitare nella propria abitazione una lettera con dentro un proiettile. A lui e alla Fiom va la totale vicinanza e la solidarietà mia e, mio tramite, di tutti gli organismi dirigenti della Confederazione, delle iscritte e degli iscritti della Cgil. Nel mentre condanniamo ogni forma di violenza diciamo chiaramente che non ci faremo intimidire, la nostra azione per il lavoro, per i diritti, per la democrazia continua e si rafforza”.

Ferma la condanna di Francesca Re David, segretaria generale della Fiom Cgil: “La Fiom, a tutti i livelli, esprime tutto il sostegno e la totale vicinanza a Massimo. Confidiamo con te sempre nel ruolo della magistratura e delle forze dell’ordine affinché si faccia luce al più presto. Nel frattempo, tutta la nostra organizzazione, territoriale e nazionale, è al fianco di Massimo Braccini per respingere ogni tentativo di intimidazione”.

Solidarietà gli è stata espressa anche dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi: “Esprimo la mia solidarietà al viareggino Massimo Braccini. A lui e alla Fiom va la mia totale vicinanza, insieme alla condanna di ogni forma di violenza e di intimidazione. La difesa dei diritti e del lavoro sono un baluardo irrinunciabile per la democrazia. Confido, come sempre, nel ruolo della magistratura e delle forze dell’ordine affinché si faccia piena luce su questo grave episodio”.