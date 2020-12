Resta con il braccio schiacciato contro un muro dal camion

E’ grave un giovane uomo che è rimasto schiacciato con un braccio tra un camion e un muro mentre il mezzo pesante stava effettuando una manovra.

Un incidente la cui dinamica non è ancora chiara ed è al vaglio della polizia municipale intervenuta su richiesta del 118 in via del cimitero a Santa Maria del Giudice dove si è verificato l’episodio, attorno alle 7,40 di questa mattina (16 dicembre).

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica che hanno prestato le prime cure e poi hanno trasferito il ferito al pronto soccorso di Cisanello con il codice rosso.