Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato questa mattina (17 dicembre) nel canale Burlamacca, all’altezza del museo della Marineria.

In corso gli accertamenti da parte della capitaneria di porto che sta operando sul posto, per capire se si tratti del cadavere dell’uomo caduto in acqua dopo la fuga e il furto ai danni di un operatore Sea, le cui ricerche erano andate avanti per tre giorni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO