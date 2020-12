Centrale di spaccio nella pineta di Levante, un altro arresto

Un nuovo arresto, il sesto, nell’operazione della polizia che ha smantellato la centrale di spaccio nella pineta di Levante.

Nell’ambito di servizi mirati ad scongiurare il pericolo che altri criminali, non destinatari di una misura cautelare, continuino l’attività di spaccio dell’organizzazione scardinata lunedi scorso ieri pomeriggio (17 dicembre) i poliziotti della squadra mobile e del commissariato di Viareggio hanno controllato ed identificato un 34enne di origine marocchina, residente a Montecatini.

È stato sorpreso mentre faceva ingresso in pineta con viveri in quantità, tanto da far ritenere che fosse in procinto di rifornire gli spacciatori ancora presenti in zona.

Poiché destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di custodia cautelare in carcere emessa il 16 maggio 2019 dal giudice per le indagini preliminari di Grosseto, per fatti inerenti lo spaccio, è stato arrestato e condotto al San Giorgio.