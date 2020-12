A Pontremoli l’addio a Enrico Ferri

Si svolgeranno domani pomeriggio (19 dicembre), a Pontremoli, alle 15 i funerali dell’onorevole Enrico Ferri. L’ex ministro del governo De Mita, morto giovedì sera, a 78 anni nella sua abitazione di Pontremoli, aveva molti amici e simpatizzanti anche nella provincia lucchese. Le esequie dell’ex ministro dei “Centodieci orari” si terranno nel Duomo di Pontremoli, nel pieno rispetto delle normative covid come previsto da dpcmvigente. Ferri, ex magistrato, europarlamentare ed ex segretario del Psdi lascia la moglie Lucia, i figli Filippo, Jacopo, Cosimo e Camilla e gli adorati nipoti.