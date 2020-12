Cacciatore scivola nel dirupo, salvato

E’ caduto per diversi metri in un fossato nel bosco, nel comune di Careggine, e si è procurato varie ferite. Un cacciatore è in gravi condizioni dopo essere scivolato nella vegetazione.

L’allarme è scattato poco prima delle 16 di oggi (19 dicembre). Sul posto, in località Mezzana, il 118 ha inviato due ambulanze e ha allertato l’elisoccorso Pegaso, il cui intervento alla fine si è rivelato non necessario. E’ stato tuttavia indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto farsi strada tra la vegetazione per recuperare l’uomo e trasportarlo fino all’ambulanza.

Le operazioni sono state piuttosto lunghe, data la natura molto impervia del luogo. L’uomo, ferito ad una gamba, è stato poi trasportato all’ospedale di Castelnuovo con il codice giallo