Nuovi contagi alla Rsa, i sindacati chiedono incontro a Asl e Comune

Nuovi contagi nelle Rsa, i sindacati tornano in trincea dopo il focolaio di coronavirus alla Rsa di Monte San Quirico: “E’ necessario – si legge in una nota – rivedere i documenti di valutazione dei rischi in funzione della massima sicurezza”.

“Ci pare – scrivono in una nota congiunta Michele Massari della Fp Cgil e Pietro Casciani della Uil Fpl -, che la situazione sia insostenibile. Il focolaio alla Rsa Monte San Quirico, dove 26 anziani e 9 operatori risultano positivi al covid, ci preoccupa. Nonostante le iniziative intraprese continuano i sindacalisti, il sistema di sicurezza delle strutture non sembra ancora dare garanzie per gli ospiti e per gli operatori. Bisogna concludono, dare una svolta e rivedere i documenti di valutazione dei rischi in funzione della massima sicurezza . Chiederemo un incontro congiunto con Asl e Comune di Lucca, perché altrimenti la situazione sarà sempre più complicata”.