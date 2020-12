Sfruttamento della prostituzione, maxi operazione in Versilia

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione tra Forte dei Marmi e Viareggio: una maxi operazione della polizia è in corso, con 7 perquisizioni a carico di italiani e cinesi, indagati per avere agevolato e sfruttato la prostituzione di donne cinesi, per la gran parte dei casi non regolari con il permesso di soggiorno.

All’operazione oltre che gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi partecipano gli investigatori della squadra mobile di Lucca, guidati dal commissario Silvia Cascino.

(notizia in aggiornamento)