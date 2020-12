Si schianta in auto contro un muro

Ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è andato a sbattere contro un muro nei pressi della Perini, a Mugnano.

L’incidente si è verificato in via Diodati, attorno alle 18,30 di oggi (19 dicembre). Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai sanitari che lo hanno poi condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso per la brutta dinamica dell’incidente.

Le sue condizioni non desterebbero fortunatamente particolare preoccupazione.