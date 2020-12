Ladri in azione in pieno pomeriggio a Lammari

Dopo Saltocchio i ladri prendono di mira Lammari. Nel tardo pomeriggio di ieri (19 dicembre) i soliti ignoti, infatti, sono entrati in azione in un paio di abitazioni di via Lombarda.

In entrambi i casi, per fortuna, i malviventi hanno dovuto abbandonare l’impresa senza rubare niente. Si è trattato infatti di due tentati furti. I ladri sono riusciti a forzare la serratura degli ingressi ma poi, forse disturbati dall’arrivo di qualcuno, se la sono data a gambe.