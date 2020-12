Autocertificazione per le feste: scarica il Pdf in formato editabile

Dopo i pochi giorni di ‘zona gialla‘ in Toscana durante le festività tornano le limitazioni da zona rossa o arancione. E con esso le autocertificazioni.

Per agevolare chi ne avesse bisogno, soprattutto coloro che potranno godere delle deroghe per andare in visita ad amici e parenti pubblichiamo a margine un Pdf in formato editabile del documento che potrà poi essere stampato e portato con sé in caso di eventuali controlli.

Scarica qui il Pdf editabile dell’autocertificazione