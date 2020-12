Denuncia un’aggressione a scopo di rapina in casa a San Concordio

Episodio ancora tutto da chiarire nella serata di oggi (21 dicembre) a San Concordio in via Urbiciani. Intorno alle 17,45 un uomo ha denunciato un’aggressione a scopo di rapina in casa.

Immediatamente sono partite le ricerche del rapinatore e sul posto è arrivata un’ambulanza inviata dalla centrale unica del 118 della Toscana Nord, ma l’uomo ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso per le cure dopo l’aggressione patita.

Sulla vicenda indaga la polizia.