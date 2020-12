Lutto in Valle: morto a 48 anni il carabiniere Giuseppe Liberati

Un altro lutto in questo terribile 2020 che sembra non finire mai. La Valle del Serchio piange per la scomparsa di Giuseppe Liberati, carabiniere di appena 48 anni. Giuseppe abitava a Barga e se ne è andato all’ospedale di Careggi dopo aver lottato a lungo con una malattia lasciando moglie e due figli.

Liberati era originario del Lazio, ma ha lasciato un ricordo indelebile per il servizio prestato a Gallicano, dove era stato vicecomandante prima lasciare per malattia. Tanti i messaggi dedicati a Giuseppe, a partire dal sindaco David Saisi: “Ciao Beppe!! Proteggi Alessandra e i tuoi figli da lassù. A Gallicano, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà con grande affetto e simpatia, come farò io“.

I funerali si terranno domani (22 dicembre) alle 15,30 alla chiesa del Sacro Cuore di Barga