Vandali a Dezza Alta: sostituiti alcuni personaggi del presepe con la birra

Un brutto episodio quello andato in scena ieri (20 dicembre) a Dezza Alta, frazione di Borgo a Mozzano. Alcuni vandali hanno preso di mira e rovinato il presepe del paese sostituendo “alcuni personaggi del presepe con birra e derivati”.

“Non ci sono parole, o meglio, ce ne sarebbero tante, ma è Natale e certi toni li tengo per me, altrimenti mi metterei sullo stesso piano di chi ha provato a rovinare il presepe di Dezza Alta – commenta il sindaco Andreuccetti – Ieri qualcuno, mosso non si sa da quali tristi sentimenti, ha sostituito alcuni personaggi del presepe con birra e derivati. Ora, io dico, ma perché si deve fare una cosa del genere? Che senso ha? Oltre ad essere una mancanza di rispetto per un simbolo di pace e bontà è anche una brutta azione nei confronti di chi ci mette ogni anno il cuore per realizzarlo. Ora, senza perdermi in altre considerazione che la persona non merita, l’invito che le rivolgo è al buonsenso e al buoncuore: riporti al suo posto quanto indebitamente preso“.

“L’auspicio è che simile mancanze di senno finiscano qua – conclude il sindaco -. Il periodo è già difficile per tutti, almeno vogliamoci più bene e vogliamone alle cose care che abbiamo intorno”.