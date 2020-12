Auguri a Betulia Lucchesi per i suoi 100 anni

Cento anni per Betulia Lucchesi, ex lavandaia di Stiava ed ex commerciante conosciuta a Viareggio per il suo negozio Pizzi e Merletti, circondata dall’affetto delle figlie, dei generi, i nipoti e ben tre pronipoti, Alessandro, Sasha e Boris.

A lei gli auguri e l’omaggio dell’amministrazione di Massarosa, che ha voluto salutare la cittadina massarose. L’assessora Elisabetta Puccinelli a nome del comune, del sindaco Alberto Coluccini e di tutta la comunità ha consegnato alla signora una pergamena per augurarle buon compleanno e festeggiare con lei l’importante traguardo.