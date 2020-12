Cinque sedie a rotelle dall’Antica Valserchio al pronto soccorso di Castelnuovo

L’Asl Toscana nord ovest, in particolare tramite la direzione sanitaria ospedaliera di Lucca e Valle del Serchio ed il personale del pronto soccorso della Valle, ringrazia la ditta Antica Valserchio srl che in occasione delle feste natalizie ha donato cinque sedie a rotelle pieghevoli, particolarmente utili per l’attività di reparto e non solo:

“Sono molto grata alla ditta Antica Valserchio – evidenzia la responsabile del pronto soccorso Piera Banti – che in occasione delle feste natalizie ci ha donato queste carrozzine destinate a persone che hanno deficit parziali o totali di deambulazione. Priorità del nostro pronto soccorso è la tutela della salute e benessere dei cittadini che in questi lunghi mesi, fin dall’inizio della pandemia, hanno dimostrato con la loro generosità di avere un grande cuore e di apprezzare il nostro lavoro.”

“Le nuove sedie a rotelle potranno aiutare non solo i pazienti che accederanno direttamente al pronto soccorso ma anche quelli dei reparti per gli spostamenti interni ed andranno a sostituire presidi più usurati, visto il loro elevato utilizzo giornaliero. Il Covid-19 ci ha colpito duramente ma ha consentito di unire e creare nuovi legami fra il sistema sanitario e la comunità della Mediavalle e della Garfagnana che ha dimostrato e continua a dimostrare la sua generosità. Per noi questo è diventato un ulteriore motivo quotidiano di miglioramento per tutelare sempre di più la salute dei cittadini. Rinnovo i più sentiti ringraziamenti da parte mia e di tutto il personale del pronto soccorso”.